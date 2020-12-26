Рогозин объяснил иск к РКЦ «Прогресс»

«Наше дочернее предприятие несколько лет назад провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, и он вскоре „умер“ на орбите», — написал Рогозин.

За время, которое прошло с того момента, сменилось руководство госкорпорации и самого РКЦ «Прогресс», отметил глава Роскосмоса. Он объяснил, что по действующему законодательству Роскосмос обязан предъявить иск в связи с отказом спутника, включив в стоимость иска также и стоимость пусковой услуги по выведению этого аппарата на орбиту.

Если своевременно не предъявить соответствующий иск, отметил Рогозин, то под суд придется пойти представителям самой госкорпорации, потому что они не отреагировали на допущенную ошибку и упущенные возможности.

Сейчас гендиректор РКЦ «Прогресс» находится на космодроме Куру во Французской Гвиане, также сообщил глава Роскосмоса. По его словам, гендиректор РКЦ «Прогресс» готовит очередной пуск, переживая за предприятие.

Накануне стало известно, что Роскосмос подала иск к самарскому АО «Ракетно-космический центр „Прогресс“». Госкорпорация хочет взыскать с предприятия более 4,7 миллиарда рублей. В карточке на сайте суда нет информации о сути претензии Роскосмоса. Иск поступил в четверг, 24 декабря. К рассмотрению его пока не приняли.