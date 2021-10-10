Рогозин назвал сюжет голливудского фильма «Марсианин» чушью

Сюжет голливудского фильма «Марсианин», снятого по одноименной книге Энди Вейера, — полная чушь. Так заявил генеральный директор Роскосмоса во время обсуждения съемок российского фильма «Вызов» на МКС.

«Фильм „Марсианин“ смотрели голливудский? Это ж чушь собачья», — сказал Рогозин в эфире телеканала НТВ.

Но почему это чушь, Рогозин так и не рассказал. Фильм «Марсианин» рассказывает об оставленном на Марсе астронавте НАСА Марке Уотни, которого играет Мэтт Деймон. Астронавт не только выживает в ожидании спасения, но и возвращается на Землю. Картина получила «Золотой глобус».

Комментируя фильм «Вызов» с Юлией Пересильд, Рогозин отметил, что такую кинокартину нельзя снять на Земле. Глава госкорпорации уточнил, что закладываются параметры проведения эксперимента, который должен быть настоящим.

«Конечно, существуют анимация, компьютерная графика. Можно снять что угодно — что рога вырастут на лбу у человека во время разговора. Все можно снять, но просто это не правда», — заявил Рогозин.

Сейчас на МКС идут съемки фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Картина рассказывает историю врача, которого срочно отправляют на станцию, чтобы сделать операцию человеку.