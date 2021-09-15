Рогозин назвал себя трижды дедом и попросил не оставлять ему в комментариях «идиотские смайлики»

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин возмутился из-за эмодзи, которые оставляли подписчики в комментариях к его записи в Facebook. Он попросил пользователей не использовать «идиотские смайлики».

«Друзья, большая просьба: не ставьте мне мулаковатые мемы и идиотские смайлики. Мне 57 лет, я советский человек, трижды дед. Если хотите что-то сказать, напишите. <…> Будете ими злоупотреблять, с резью на сердце буду с вами прощаться», — написал Рогозин.

Он подчеркнул, что Роскосмос — очень консервативная отрасль, где приветствуют передовые технологии, но не любят «нафталиновых друзей».

«С надеждой на понимание. Привет с Байконура, где еще не остыл стартовый стол», — заключил глава госкорпорации.

Накануне с космодрома Байконур произвели запуск ракеты «Союз-2.1б». Она вывела на орбиту 34 британских спутника OneWeb. Спутники отделились от ракеты в несколько этапов. Пуск для разгонного блока «Фрегат» стал сотым по счету.

В этом году спутники OneWeb с Байконура запускают уже второй раз. Количество аппаратов британской компании на орбите вырастет до 322.