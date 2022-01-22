Рогозин назвал опасным прецедентом отказ США выдать визу космонавту Чубу

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что намерен узнать позицию главы NASA по отказу в американской визе космонавту Николаю Чубу. Он отметил, что это опасный прецедент для дальнейшего сотрудничества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Россиянин входит в основной экипаж экспедиции, которая отправится на МКС весной 2023 года. В США Чуб планировал тренироваться в Космическом центре имени Линдона Джонсона с другими членами команды, но поездка сорвалась из-за отказа в визе. ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что объяснений от американских дипломатов космонавт не получил.

«Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный Городок на подготовку к космическому полету. То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта, — опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции», — написал Рогозин.

В пресс-службе Роскосмоса заявили, что Николай Чуб планировал пройти курс по аварийным ситуациям в американском сегменте МКС. То, что ему не выдали визу, ставит под угрозу всю экспедицию, а также само существование станции в случае нештатной ситуации.

«Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегментов, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полет в космос», — привел слова пресс-службы «Интерфакс».

В госкорпорации добавили, что без прохождения курса по безопасности космический полет невозможен. Даже если сейчас США оперативно решат вопрос с визой, весь график подготовки российского космонавта придется пересматривать.