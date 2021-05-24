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    24 мая 2021, 11:14

    Рогозин назвал несодержательным выступление Маска на российском форуме

    Ольга Назаркина

    Глава SpaceX и Tesla Илон Маск не сказал российским студентам ничего нового. Его выступление на просветительском марафоне «Новое знание» было несодержательным, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    Рогозин назвал несодержательным выступление Маска на российском форуме

    При этом он отметил, что с уважением относится к деятельности Маска, прежде всего к его компании SpaceX, сообщило РИА «Новости».

    По мнению Рогозина, говорить о том, что беседа была содержательной, сложно. Просто на всех произвело большое впечатление появление Маска из-за его популярности в мире.

    «Скорее, это был такой „эффект вау“, когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека», — добавил он, выступая на конференции Startup Village.

    Глава Роскосмоса добавил, что хотел бы, чтобы на такие форумы приглашались и российские представители, потому что удивлять Россию американскими технологиями смысла нет.

    «У нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы. В том числе молодые разработчики, мы хотели бы, чтобы их тоже страна знала», — заключил он.

    Во время своего выступления на марафоне Маск заявил, что верит в будущие межзвездные путешествия, которые помогут человечеству вырваться за пределы Солнечной системы. Он процитировал Циолковского и пообещал, что в России скоро появится официальное представительство Tesla.