Рогозин назвал несодержательным выступление Маска на российском форуме

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск не сказал российским студентам ничего нового. Его выступление на просветительском марафоне «Новое знание» было несодержательным, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

При этом он отметил, что с уважением относится к деятельности Маска, прежде всего к его компании SpaceX, сообщило РИА «Новости».

По мнению Рогозина, говорить о том, что беседа была содержательной, сложно. Просто на всех произвело большое впечатление появление Маска из-за его популярности в мире.

«Скорее, это был такой „эффект вау“, когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека», — добавил он, выступая на конференции Startup Village.

Глава Роскосмоса добавил, что хотел бы, чтобы на такие форумы приглашались и российские представители, потому что удивлять Россию американскими технологиями смысла нет.

«У нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы. В том числе молодые разработчики, мы хотели бы, чтобы их тоже страна знала», — заключил он.

Во время своего выступления на марафоне Маск заявил, что верит в будущие межзвездные путешествия, которые помогут человечеству вырваться за пределы Солнечной системы. Он процитировал Циолковского и пообещал, что в России скоро появится официальное представительство Tesla.