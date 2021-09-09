Рогозин назвал безответственным владельца «Бурана», который пригрозил Роскосмосу судом

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил владельцу второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран», макета корабля и ракеты «Энергия-М». Он заявил, что ответственность за состояние техники, которая хранится на Байконуре, несет именно нынешний владелец — гендиректор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса.

Рогозин подчеркнул, что владелец несет персональную ответственность за состояние обоих «Буранов» и «Энергии-М», которые, по словам главы Роскосмоса, являются уникальными машинами. Он также добавил, что дальнейшее их пребывание в этих корпусах грозит утерей матчасти.

«Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин», — написал он в Facebook.

В начале сентября разработчики «Бурана» осмотрели челнок на Байконуре на предмет его возвращения в Россию. Однако владелец макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» Даурен Муса написал в своем Facebook, что удивлен планами забрать «Буран» в Россию. Он добавил, что не согласится на это, а также обвинил Россию в непризнании решений судов Казахстана.

Он также обвинил российскую ракетно-космическую промышленность в отсутствии достижений и назвал попытку вывезти «Буран» безосновательной спекуляцией. По его словам, у российской стороны нет никаких легитимных оснований для таких демаршей.

В ответ на это Рогозин заявил, что Россия не собиралась забирать челнок без разрешения властей Казахстана — специалисты просто провели регулярную проверку его состояния. И оценки оказались неутешительным. Глава Роскосмоса также заявил, что Муса использует сообщения в СМИ, чтобы разжечь страсти.

«С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге „Бураны“ обретут более заботливого хозяина или заставят вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение», — заключил Рогозин.