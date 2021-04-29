Рогозин на чешском ответил подписчику, назвавшему Национальный космический центр «потемкинской деревней»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на пост чешского пользователя Twitter, который назвал его шутником, а строящийся в Москве Национальный космический центр — потемкинской деревней. Топ-менеджера процитировал «Царьград».

«Ты ревнуешь? Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть только такие люди, как ты», — написал по-чешски Рогозин.

Строительство Национального космического центра было анонсировано в феврале 2019 года. Его должны завершить в следующем году. Предполагается, что на объекте будут работать около 20 тысяч инженеров.