Рогозин заявил о нулевом влиянии санкций на космодром Восточный

Антироссийские санкции не повлияли на строительство космодрома Восточный, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. При этом он не стал отрицать, что в целом на отрасль ограничительные меры оказали негативный эффект.

По оценке Рогозина, на ракетостроение, боевые ракетные комплексы, производство топлива и его иных компонентов влияние санкций было нулевым, сообщил «Интерфакс».

Глава Роскосмоса добавил, что эффект от ограничений есть, если говорить о спецхимии, например, маслах, красках, но все это в России могут произвести самостоятельно. В Башкирии есть свой химический комбинат.

«Что касается большого влияния негативного — это микроэлектроника, это всем известно. Это проблема не только нашей отрасли», — пояснил он.