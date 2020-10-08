Рогозин допустил возбуждение новых уголовных дел после проверок в Роскосмосе
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что по результатам внутреннего аудита в госкорпорации могут возбудить новые уголовные дела. Об этом сообщил ТАСС.
По словам Рогозина, у него нулевая терпимость к коррупции и воровству.
«Всегда говорил: это гораздо более опасное зло, нежели НАТО или американская военная угроза», — цитирует главу Роскосмоса портал News.ru.
Он заметил, что воры фактически наносят урон обороноспособности государства, поскольку корпорация производит матчасть стратегического ядерного потенциала страны и отвечает за создание боевой ракетной техники.
«Это измена и предательство. И беспокоит меня гораздо больше, чем публикации в журналах или появление технической информации на Западе», — добавил Рогозин.