Рогозин через месяц отчитается Путину о создании сверхтяжелой ракеты

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что через месяц предоставит президенту Владимиру Путину полный отчет о новых космических программах, согласование которых никуда не продвинулось. Он также рассказал о сложных отношениях госкорпорации с Минфином.

«В декабре, где-то через месяц, он получит полный отчет и примет окончательное решение», — сообщил Рогозин в эфире «Соловьев Live» на YouTube.

Ранее Владимир Путин потребовал отчитаться, по каким причинам задерживаются программы, по которым Роскосмос должен был выполнить поручение по созданию сверхтяжелой ракеты. Указ президентом был подписан еще в 2018 году, а первый пуск запланирован уже на 2028 год. Также на согласовании находятся программы создания многофункциональной системы «Сфера» и системы ГЛОНАСС.

Кроме того, глава госкорпорации рассказал о сложных отношениях с Министерством финансов. По его словам, представления о финансировании космических программ «расходятся от нуля до триллиона».

«Я не хотел бы сейчас усугублять свои и так очень непростые отношения с руководством Минфина, потому что вчера дискуссия тоже была довольно-таки жаркая. <…> Они (Минфин — прим. ред.) считают, что надо работать лучше, мы считаем, что мы работаем хорошо», — заявил Рогозин.

Ранее Дмитрий Рогозин уволил главу дирекции космодрома «Восточный».