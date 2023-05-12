Общество 12 мая 2023, 07:22 Рогов заявил о поступающих сотрудникам Запорожской АЭС угрозах Член ВГА Запорожья Рогов: сотрудникам Запорожской АЭС поступили угрозы от Украины Викимедиа

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Работникам Запорожской АЭС стали поступать угрозы о расправе от киевского режима. Такое заявление сделал представитель военно-гражданской администрации Запорожской области, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости».

«Людей пытаются запугать, публикую личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры», — сказал он.

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По его словам, Украина хочет сорвать восстановительные процессы на ЗАЭС и парализовать ее. Рогов отметил, что, несмотря ни на что, станция продолжает работать. Он опроверг сообщения украинской стороны об эвакуации.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. ЗАЭС считается крупнейшей в Европе атомной станцией. Она с весны 2022 года находится под контролем российских военных. Украинская сторона ее регулярно обстреливает. Недавно Рогов сообщил о попытках Украины создать повода для захвата Запорожской АЭС.