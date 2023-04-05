Общество 05 апреля 2023, 09:36 Рогов назвал вбросом сообщения об эвакуации жителей Запорожской области Рогов назвал сообщения украинских спецслужб об эвакуации населения вбросом РИА «Новости»

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Сообщения о якобы эвакуации населения Запорожской области не соответствуют действительности и являются взбросом. Об этом РИА «Новости» заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По словам чиновника, информацию об эвакуации по соцсетям распространяют украинские спецслужбы. Он отметил, что делается это, чтобы посеять панику среди населения.

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«Россия в силах защитить свои территории и своих граждан. Оборона нашего региона постоянно усиливается», — подчеркнул Рогов.

Ранее Рогов предположил, что украинские боевики пытаются разведать обстановку для подготовки наступления, поэтому стали чаще бить по Мелитополю. По его мнению, запорожское направление станет для украинских войск приоритетным. Он также высказал уверенность, что контрнаступление ВСУ провалится и посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать из страны.