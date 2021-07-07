Россиян научили заводить полезные профессиональные связи

Умение общаться с людьми здорово пригодится тем, кто только устраивается на работу. Если человек не знает, как подступиться к новым коллегам, на помощь придут простые в исполнении советы.

Рекомендации для заинтересованных в обретении профессиональных связей опубликовал WomanHit. Самая первая из них — быть проактивным и не ограничивать жизнь работой и бытом. Например, предложить сослуживцам вместе сходить в бар или выехать на тимбилдинг.

Компетентность будет расти, если посещать мероприятия для молодых специалистов и бизнесменов. Выступления с докладами помогут развить навык самопрезентации и отшлифовать речь. Спустя время уйдет стеснение, а знакомиться с окружающими станет проще.

Чтение отлично развивает кругозор и позволяет в беседе делать отсылки к литературе: собеседники оценят это по достоинству. Если нужна встреча — предложите ее первым. В самом худшем случае человек просто откажет. Людям в целом нравится, когда о них помнят и зовут на прогулку или в кафе.

Живое общение вряд ли заменит онлайн, но бояться обмениваться контактами со случайными знакомыми не стоит. Особенно если их идеи показались интересными. Можно писать блогерам по вашей тематике, а можно постараться заложить начало дружбы онлайн.