Эксклюзив 21 августа 2023, 12:45 «Они любили экстрим». Родственница — о семье, пропавшей в коллекторе в Москве Родственница рассказала о пропавших на экскурсии по коллекторам в Москве семье РИА «Новости»

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Родственница Дмитрия Маркушкина подтвердила информацию о том, что мужчина вместе с 15-летней дочерью и 18-летним племянником пропали во время экскурсии по московским коллекторам. Об этом она рассказала «360».

По словам собеседницы, Дмитрий любил экстремальные приключения. Например, недавно он с дочерью ездил на Камчатку.

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«Они любили экскурсии все эти. Они недавно на Камчатку с дочкой летали», — сообщила она.

Группа, отправившаяся на экскурсию по подземным туннелям, предположительно, состояла из восьми человек. Из-за внезапного ливня вода в туннелях поднялась, они перестали выходить на связь. Людей могло смыть водой. Их поиски начали спасатели.

Тела двух погибших подростков выловили из воды у парка «Зарядье» утром 21 августа. Тело еще одной школьницы с пробитой головой нашли у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. Самого Дмитрия Маркушкина продолжают искать.