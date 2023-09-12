Общество 12 сентября 2023, 01:20 Родственница бегавшей босиком бортпроводницы рассказала о ее нервном срыве Msk1.ru: родственница босой стюардессы заявила о нервном срыве девушки Pxhere

Читать 360tv в

Стали известны возможные причины неадекватного поведения бортпроводницы одной из российских авиакомпаний, которая бегала босиком и запрыгивала на припаркованные автомобили в Шереметьево. Родственница женщины рассказала Msk1.ru, что у той случился нервный срыв из-за сообщения о смерти мужа, которое впоследствии не подтвердилось.

По словам родственницы бортпроводницы, ее муж сейчас находится в зоне специальной военной операции. Девушке позвонили и сообщили о смерти супруга. Эта новость спровоцировала нервный срыв. Позже выяснилось, что возлюбленный бортпроводницы жив.

Реклама

«Физически с ней сейчас все в порядке, но она госпитализирована, ей поставили диагнозы, связанные с ситуацией. Морально она немного подавлена. К ней ездят ее родители», — рассказала родственница стюардессы.

Сама девушка не знает о том, что сообщения о ее поведении в воздушной гавани разошлись по Сети, родственники берегут ее от новых потрясений.

Ранее очевидцы сняли на видео, как стюардесса бегала босиком по парковке в Шереметьево. По их словам, девушка запрыгивала на автомобили. Свидетели произошедшего вызвали полицию, бортпроводницу задержали и увезли в отдел. В ее крови не обнаружили запрещенных веществ.