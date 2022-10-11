Родственников умерших мобилизованных захотели освободить от призыва — СМИ | 360°

Все новости

Мир

11 октября 2022, 04:03

Метеорит заметили в небе над восточной частью Японии

Спецоперация

11 октября 2022, 03:33

ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по Стаханову в ЛНР

Реклама

Деньги

11 октября 2022, 03:14

Россиянам рассказали, сколько денег нужно откладывать на «черный день»

Подмосковье

11 октября 2022, 03:10

Действия при аварийном отключении электроэнергии отработали в Орехово-Зуевском городском округе

Мир

11 октября 2022, 03:08

Еврокомиссия оценила ущерб от новых антироссийских санкций в €123 млрд

Власть

11 октября 2022, 03:07

Захарова напомнила Боррелю, что ЕС создал украинский кризис «своими руками»

Мир

11 октября 2022, 02:49

Бывший посол Франции в РФ указал на попытки Киева втянуть в конфликт НАТО и США

Мир

11 октября 2022, 02:43

Генассамблея ООН отказала в проведении тайного голосования по резолюции о референдумах

Эксклюзив

11 октября 2022, 02:29

Серьезный ущерб моральному духу. Восстановление промышленности на Украине потребует много ресурсов

Общество

11 октября 2022, 03:22

Родственников умерших мобилизованных захотели освободить от призыва — СМИ

Депутаты Госдумы предложили освободить от призыва родственников погибших мобилизованных

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об освобождении от призыва россиян, у которых один из родственников был мобилизован и погиб. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники.

Законопроект с изменениями в порядок мобилизации членов одной семьи подготовила партия «Справедливая Россия — За правду». Как отмечено в документе, если один из членов семьи был мобилизован и после этого погиб, всех его близких родственников освободят от призыва.

Реклама

Также уточняется, что под понятием «семьи» подразумеваются люди, связанные родством или проживающие совместно.  Кроме того, в законопроекте указано, что «мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут по их желанию досрочно уволиться с военной службы». Соответствующие нормы будут распространятся «на мобилизованных мужчин и женщин».

Реклама

«Потеря нескольких членов одной семьи существенно подрывает жизнеспособность ячейки общества», — отметил глава фракции Сергей Миронов.

Ранее на сайте «Объясняем.рф» сообщили, что единственных детей одиноких родителей не будут мобилизовать, если за ними некому ухаживать. Также там разъяснили, что принуждение срочников подписывать контракт для службы в зоне СВО является незаконным.

Госдума РФ

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама