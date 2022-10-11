Родственников умерших мобилизованных захотели освободить от призыва — СМИ | 360°

Общество 11 октября 2022, 03:22 Поделиться Telegram

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Viber Родственников умерших мобилизованных захотели освободить от призыва — СМИ Депутаты Госдумы предложили освободить от призыва родственников погибших мобилизованных РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы подготовили законопроект об освобождении от призыва россиян, у которых один из родственников был мобилизован и погиб. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники.

Законопроект с изменениями в порядок мобилизации членов одной семьи подготовила партия «Справедливая Россия — За правду». Как отмечено в документе, если один из членов семьи был мобилизован и после этого погиб, всех его близких родственников освободят от призыва.

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Также уточняется, что под понятием «семьи» подразумеваются люди, связанные родством или проживающие совместно. Кроме того, в законопроекте указано, что «мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут по их желанию досрочно уволиться с военной службы». Соответствующие нормы будут распространятся «на мобилизованных мужчин и женщин».

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«Потеря нескольких членов одной семьи существенно подрывает жизнеспособность ячейки общества», — отметил глава фракции Сергей Миронов.

Ранее на сайте «Объясняем.рф» сообщили, что единственных детей одиноких родителей не будут мобилизовать, если за ними некому ухаживать. Также там разъяснили, что принуждение срочников подписывать контракт для службы в зоне СВО является незаконным.

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