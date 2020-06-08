Родственники заболевших COVID-19 устроили митинг в Карачаево-Черкесии. Они жалуются на недоступность помощи
Как сообщили изданию «Подъем» в администрации Малокарачаевского района, людей пригласили на разговор. Протестующие требуют развернуть военно-полевой госпиталь. Они заявили, что не могут сдать тесты на коронавирус и получить назначение врача — в районе не хватает медиков.
В выходные попасть на прием просто невозможно, потому что никто не работает, утверждают недовольные. По словам пришедших на митинг, у местных жителей нет никакой надежды на помощь.
В полпредстве президента РФ в СКФО изданию сообщили, что ситуация с COVID-19 в республике сложилась сложная, но она находится под контролем. Сейчас в регионе действует пять госпиталей для зараженных коронавирусом.
По последним данным, врачи выявили в Карачаево-Черкесии 1654 случая COVID-19. Умерли девять человек. Ранее местные жители пожаловались в Генпрокуратуру РФ на занижение официальной статистики по числу выявленных случаев COVID-19 в республике. Люди уверены, что заболевших больше.