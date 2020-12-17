Родственники умерших от коронавируса 395 медиков получили страховку

Всего, по данным фонда социального страхования, медикам, заразившимся COVID-19, и родственникам умерших было выплачено более 11 миллиардов рублей.

Свыше 145 тысяч выплат произвели в связи с временной нетрудоспособностью сотрудника. Одному медработнику выплатили два миллиона рублей из-за осложнений, которые привели к инвалидности.

По 165 тысячам случаев решение о выплатах пока не принято — дела рассматривают комиссии, в 147 тысячах случаев «имеются справки», сообщило ведомство.

Минздрав подготовил проект президентского указа о дополнительном страховании от заражения немедицинских работников, которые непосредственно контактируют с коронавирусными пациентами.

По состоянию на 15 декабря подтверждено заражение 17 тысяч таких работников, уточнили в Минздраве. Затраты на выплаты им страховки оцениваются в 1,491 миллиарда рублей.