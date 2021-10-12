Родственники убитых в Гае студенток рассказали, что преступник следил за подругами

Обвиняемый в убийстве трех студенток в Гае устроил слежку за ними примерно за неделю до преступления. Девушки жаловались родным и друзьям на то, что с ними пытается установить контакт какой-то незнакомый мужчина.

Подробности тройного убийства подруг сообщил Bash.news со ссылкой на близких погибших.

По словам родственников, злоумышленник пытался заговорить с ними под разными предлогами — просил сигареты или номер телефона. Студентки сторонились его. Позже подруги обратили внимание на то, что он начал поджидать их у колледжа после занятий.

За несколько дней до того, как произошла бойня, девушки стали слышать по ночам в квартире странные звуки. В переписках с родными они говорили о том, что они раздаются на кухне, возникла мысль даже о каких-то паранормальных явлениях. Одна из погибших говорила об этом своей подруге всего за несколько часов до убийства.

После того, как студенток убили, оказалось, что в их квартире была снята решетка.

«Наш родственник, когда поехал забирать тело, видел, что решетка была снята, а потом болты просто обратно засованы, неправильно засованы, и можно было приподнимать, что один человек может залезть туда», — рассказали изданию родители одной из убитых.

По их словам, девушки услышали какой-то шорох, словно кто-то заходит в квартиру.

«Они вот так вот услышали, но что-то утихло, они подошли, смотрят: там окно открыто стоит, они заперли — и обратно в спальню. <…> Это в ночь убийства, в полночь где-то», — добавили собеседники Bash.news.