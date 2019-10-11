Родственники убитой девочки из Саратова начали сбор денег

В посте родственница погибшей девочки поблагодарила всех тех, кто хочет оказать родителям Лизы материальную помощь. Она также перечислила имена всех родственников девочки, «чтобы не было расхождений и неверных переводов».

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Кроме того, Ирина указала номер банковской карты, которая принадлежит бабушке убитой. Именно туда все желающие смогут перевести деньги.

Ранее средства для семьи погибшей по собственной инициативе собрала Общественная палата Саратовской области.

Панихида по убитой школьнице состоится в Саратове в пятницу, 11 октября. Она пройдет с 15:00 (14:00 по московскому времени) в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Девятилетняя Лиза Киселева пропала 9 октября. Она пошла в школу, но на уроках так и не появилась. Труп убитой девочки обнаружили возле гаражей в ночь на 11 октября. Подозреваемого задержали — он уже дал признательные показания.