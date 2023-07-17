Общество 17 июля 2023, 13:51 Родственники прибыли к пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке Омбудсмен Львова-Белова: тетя и дядя прибыли к пострадавшей в ЧП на Крымском мосту девочке РИА «Новости»

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Тетя и дядя пострадавшей прибыли к девочке, пострадавшей в результате террористической атаки украинских боевиков на Крымском мосту. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Марина Львова-Белова.

«Близкие родственники, тетя и дядя, сейчас рядом с пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту девочкой», — написала она.

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Львова-Белова отметила, что за здоровье ребенка сейчас переживает вся страна.

«Скорейшего ей выздоровления и восстановления в кругу семьи. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших», — добавила омбудсмен.

В ночь на понедельник, 17 июля, украинские спецслужбы совершили теракт на Крымском мосту с помощью двух надводных беспилотников, писал RT. В результате ЧП скончались мужчина и женщина, их дочь получила закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки. Она находится в сознании и может дышать самостоятельно. Ребенка доставили специальным бортом в Краснодар.