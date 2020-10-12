Родственники «похоронили» живого дедушку с COVID-19 в Кузбассе

Жителям кузбасского села Шабаново сообщили, что умер их родственник с COVID-19 из дома-интерната для престарелых. Мужчину похоронили в закрытом гробу, однако позже оказалось, что он жив.

Как узнали местные СМИ, это произошло из-за путаницы с документами. Двух пациентов из этого дома-интерната положили в больницу с COVID-19, а потом одного из них выписали с чужим паспортом. То, что пенсионер на самом деле жив, выяснилось спустя неделю после похорон.

«В настоящее время в Министерстве здравоохранения Кузбасса проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступивших из учреждения социальной защиты», — приводит РИА «Новости» слова заместителя министра здравоохранения региона Юлии Брежневой.

В доме-интернате «360» комментировать эту ситуацию отказались и сослались на то, что сейчас идет расследование. Этим делом занимается прокуратура.

За все время пандемии коронавируса в Кемеровской области выявили 11 700 случаев COVID-19. От болезни умерли 137 жителей региона.