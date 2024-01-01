Важное 01 января 2024, 20:42 Родственники погибших и раненные при обстреле ВСУ Белгорода получат выплаты Гладков: родные погибших при атаке ВСУ на Белгород получат по 3 млн рублей РИА «Новости»

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Семьи погибших в ходе атаки украинских боевиков жителей Белгорода получат выплаты в три миллиона рублей. Об этом по итогам заседания оперативного штаба написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших будет выплачено по три миллиона рублей», — отметил он.

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Гладков напомнил, что аналогичную сумму белгородские власти выплачивают и семьям погибших в зоне спецоперации.

По результатам выданных врачами заключений по 500 тысяч выплатят, если здоровью пострадавших при обстреле нанесли средний или тяжкий вред. Выплаты начнут сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.

«Главную помощь по размещению родственников, которые приехали с ранеными жителями в Москву, оказывает министерство здравоохранения», — уточнил губернатор Белгородской области.

По его словам, регион включается в работу при необходимости. Ситуацию власти держат на контроле.

При атаке ВСУ на Белгород, по информации на 1 января, повреждения получили 457 квартир в 60 многоквартирных домах и 12 ИЖС. Мэр города Валентин Демидов в ходе заседания оперштаба отметил, что общая площадь восстановления составляет порядка 3700 квадратных метров.

«С 3 января должна начаться установка окон. Сегодня и завтра производители изготавливают необходимый объем», — подчеркнул Гладков.

На коммерческих и социальных объектах закрыли тепловой контур. Работу по замерам начнут со 2 января. Ответственной за организацию процесса назначили белгородскую администрацию. В первую очередь восстановят объекты соцсферы — детсады и школы.

«Ответственность за финансирование выплат и оплата работ — правительство Белгородской области. Контроль за исполнением и ответственность перед жителями — за губернатором», — заключил глава региона.

Жертвами обстрела ВСУ Белгорода 30 декабря стали уже 25 человек, число пострадавших превысило 100.