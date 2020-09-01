Родственники погибшего в ДТП Захарова вернули Ефремову деньги

Трое родственников погибшего в аварии Сергея Захарова вернули Михаилу Ефремову денежную компенсацию. Ранее он перечислил им по 200 тысяч рублей.

«Трое моих доверителей: Маргарита, Виталий и Валерий Захаровы отказались принять деньги от Ефремова. Они послали уведомление в почтовое отделение, где указали, что отказываются получать этот перевод», — приводит ТАСС слова представителя потерпевшей стороны Ирины Хайруллиной. Она попросила приобщить отказ от компенсации к материалам дела.

Ефремов 21 августа перевел по 200 тысяч вдове, брату и двум сыновьям погибшего в аварии с его участием Сергея Захарова.

1 сентября в Пресненском суде Москвы продолжились слушания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Ефремов вчера начал впервые давать показания, а сегодня назвал фейком видеозапись, на которой его выводят из машины со стороны места водителя сразу после аварии.

Машина Ефремова вечером 8 июня протаранила фургон курьера Сергея Захарова в центре Москвы. Водитель грузовика умер от травм. Ефремова отправили под домашний арест. Теперь ему грозит 12 лет лишения.