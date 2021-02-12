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    12 февраля 2021, 09:16

    Родственники «отца» из Дагестана рассказали свою версию подмены детей на кукол

    Александр Блинов

    Родственники мужчины из Дагестана, супруга которого обманывала его и симулировала беременность, а после этого подменила детей куклами, рассказали, что она не знала обычаев на похоронах. Об этом свекровь женщины сообщила «МК».

    Родственники «отца» из Дагестана рассказали свою версию подмены детей на кукол

    «Брат говорит: по нашим обычаям у человека должно быть открытым лицом, когда он находится в могиле. И в этот момент ему говорят: „Открывайте, открывайте“. Он начинает открывать лицо — и ноги его начинают подкашиваться. „Не понял!“ Он не понял, где глаза! Я прыгаю в могилу, раскрываю саван — там кукла», — рассказала свекровь журналистам.

    По мнению женщины, обман не получился из-за незнания обычаев.

    Мужчина ранее сообщил, что привез на похороны в Дагестан тела своих якобы новорожденных детей, но, когда раскрыл саван, вместо младенцев обнаружил кукол. Женщина в итоге созналась, что выдумала историю про свою беременность и использовала кукол для подмены детей якобы для того, чтобы не огорчать мужа.

    Брат мужчины рассказал, что во время похорон он открыл саван и понял, что у кукол нарисованные глаза. Куклы были наполнены песком.

    МВД Дагестана ранее опубликовало видео с допросом солгавшей женщины.