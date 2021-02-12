Родственники «отца» из Дагестана рассказали свою версию подмены детей на кукол

Родственники мужчины из Дагестана, супруга которого обманывала его и симулировала беременность, а после этого подменила детей куклами, рассказали, что она не знала обычаев на похоронах. Об этом свекровь женщины сообщила «МК».

«Брат говорит: по нашим обычаям у человека должно быть открытым лицом, когда он находится в могиле. И в этот момент ему говорят: „Открывайте, открывайте“. Он начинает открывать лицо — и ноги его начинают подкашиваться. „Не понял!“ Он не понял, где глаза! Я прыгаю в могилу, раскрываю саван — там кукла», — рассказала свекровь журналистам.

По мнению женщины, обман не получился из-за незнания обычаев.

Мужчина ранее сообщил, что привез на похороны в Дагестан тела своих якобы новорожденных детей, но, когда раскрыл саван, вместо младенцев обнаружил кукол. Женщина в итоге созналась, что выдумала историю про свою беременность и использовала кукол для подмены детей якобы для того, чтобы не огорчать мужа.

Брат мужчины рассказал, что во время похорон он открыл саван и понял, что у кукол нарисованные глаза. Куклы были наполнены песком.

МВД Дагестана ранее опубликовало видео с допросом солгавшей женщины.