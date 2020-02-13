Родственники отказались от найденных в заброшенном доме детей. Не хватило денег

Мужчину с четырьмя детьми в возрасте от трех до 12 лет случайно нашли в январе 2020 года в заброшенном здании в Чите. Сейчас детей отправили в социально-реабилитационный центр. С малышами работают психолог и социальный педагог.

«Близкие родственники отказались принять их в свои семьи, мотивируя отказ ограниченными финансовыми возможностями. Предполагаемый биологический отец не вписан в свидетельство о рождении детей и не может являться их законным представителем, в отношении него возбуждено уголовное дело», — объяснили в аппарате детского омбудсмена.

Мать малышей удалось отыскать. Она бродяжничала. Скорее всего, ее ограничат в родительских правах — пакет документов уже отправили на согласование в Комитет образования Читы, впереди суд.

Как удалось выяснить за это время, изначально вся семья жила в селе, потом они перебрались в Читу. Здесь им предоставили квартиру, помогли обжиться. Мать устроили на работу. Но в ноябре 2019 года семья исчезла.