Родственники главы Samsung выплатят более 10,7 млрд долларов налога на наследство

Наследники умершего главы группы компаний Samsung Ли Гон Хи заплатят налог на наследство рекордную для Южной Кореи сумму — 12 триллионов вон (10,7 миллиарда долларов). Деньги они выплатят частями в течение пяти лет.

Родственники не рассказали, в каких частях они унаследовали акции. После смерти Ли Гон Хи его деньги перешли вдове Хон Ха Ри, сыну Ли Гон Хи и двум дочерям — Ли Бу Чжин и Ли Со Хен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей семьи Ли.

Наследники Ли Гон Хи рассказали, что планируют часть финансов отдать на благотворительность. Около одного триллиона вон (900 миллионов долларов) она отдадут на поддержку борьбы с вирусными инфекциями и исследований в области редких детских болезней. Также они отдадут около 23 тысяч произведений искусства, которые оцениваются примерно в два триллиона вон (1,8 миллиарда долларов).

Самый богатый человек Южной Кореи Ли Гон Хи умер 25 октября прошлого года, оставив активы и недвижимость, стоимость которых превышает 25 триллиона вон (22,5 миллиарда долларов).