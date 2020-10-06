Родственники дятловцев запретили использовать в сериале их имена

«Фильм на восемь частей — это значит, они там напридумывали черт знает что. Поэтому я категорически против, чтобы там звучали имена ребят-дятловцев, в частности, моего брата. Если делаете фильм-вымысел — меняйте имена», — пояснила сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова.

Она усомнилась в том, что телеканал успеет поменять имена до премьеры фильма, поэтому не исключено, что она обратиться в суд.

В свою очередь руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич рассказал, что аналогичной позиции придерживаются и другие родственники погибших туристов.

«Насколько я знаю, они также запретили использовать имена погибших ребят в кадре. Все, кроме родных Семена Золотарева», — добавил собеседник информагентства.