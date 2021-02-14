Родственникам погибших военных предложили дать льготы

Родственникам военнослужащих, погибших при выполнении задания, предложили назначить социальные гарантии. Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в весеннюю сессию. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Согласно проекту закона, соцгарантии затронут членов семей военнослужащих, погибших в ходе ведения боевых действий, не получивших статус ветерана боевых действий при жизни. Пока порядок выдачи удостоверений членам семей погибших военнослужащих не определен. Для оформления такого удостоверения нужно обращаться в судебные органы, чтобы защитить свои права.

В Совете Федерации ранее поддержали бессрочное право на бюджетные места в вузах по квоте для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, уточнило Ura.ru. Кроме того, с 1 февраля в стране повысились все выплаты, пособия и компенсации льготным категориям. Эксперты предполагают, что перед осенними выборами российские власти могут ввести дополнительные льготы и субсидии на ЖКУ.

Накануне кабмин сообщил, что детям-инвалидам, которые живут в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), оплатят авиабилеты к месту прохождения лечения.