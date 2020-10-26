Родных Баталова обрадовало решение СК по делу о мошенничестве с наследством актера

Следствие потребовало арестовать подозреваемых в мошенничестве с наследством Алексея Баталова. Родные актера остались довольны этим ходатайством. Об этом «360» рассказала адвокат Татьяна Кириенко.

«Мы довольны. Мы ждали постановления о подозреваемых. Гитана (жена Баталова — прим. ред) и Мария (дочь Баталова — прим. ред.) очень довольны. <…> Маша кричала: «Ура, ура, наконец-то!» — сообщила Кириенко.

Собеседница добавила, что ее подзащитные ждут, чтобы им вернули все имущество и деньги и рукописи Баталова. Реальный арест в данной ситуации вполне адекватная мера пресечения, так как обвиняемым предлагали решить вопрос мирным путем еще до заявления в полицию.

Ранее следствие потребовало арестовать артистку Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. Их обвиняют в мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова.

Вдова Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария в сентябре обратились в правоохранительные органы. Женщины считают, что Дрожжина и Цивин обманом выманили у них доверенности на недвижимость и деньги семьи. Разобраться в этой истории поручил своим подчиненным глава СК РФ Александр Бастрыкин.