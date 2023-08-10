Эксклюзив 10 августа 2023, 13:17 Родные попросили помочь с поисками мужчины, который пропал на месте взрыва в Сергиевом Посаде Сестра пропавшего в Сергиевом Посаде: после взрыва брат не выходил на связь Соцсети

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Семья одного из рабочих компании «Пиро-Росс», на складе которого произошел взрыв в Сергиевом Посаде, попросила помочь в поисках родственника. Александр Ермаков (Дикушин) 9 августа должен был быть на службе, однако на связь после ЧП он не выходил. Об этом «360» рассказала его сестра Анна.

«Пока новостей нет», — заявила она.

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По его словам, в среду мужчина не общался с родными.

«Он уехал, и все. Кем работал, не рассказывал. В самом „Пиро-Россе“ [работал]. Жены и детей нет. Есть только родители и я», — добавила Анна.

Семья попросила коллег или людей, которые что-то знают о нем, выйти на связь. Родные добавили, что на горячей линии не дали никакой информации о Ермакове (Дикушине).

Взрыв на складе пиротехники рядом с Загорским оптико-механическим заводом в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. По последним данным, один человек погиб, несколько десятков пострадали.