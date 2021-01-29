Родные погибшего при обрушения СКК «Петербургский» подали иски в суд

По данным издания, правоохранители предъявили обвинение исполнителям работ Дмитрию Смирнову и Николаю Иванову, а также руководству компании-подрядчика. Отмечается, что они признали вину в нарушении правил безопасности, которое повлекло за собой смерть человека.

«Не извинились и не оплачивали Смирнов и Иванов. Это те так называемые „черные прорабы“, которые друг друга знают и десять лет работают на строительном рынке. <…> Сестра, отец и мать вышли на Смирнова с двумя миллионами каждый, так же с Ивановым. <…> Предприятие отправило матери на похороны два миллиона. Сестра и отец выходят на директора по два миллиона», — разъяснил юрист.