Родные назвали место прощания с актером Виктором Проскуриным

Актер Виктор Проскурин скончался 30 июня на 68 году жизни. Прощание с артистом пройдет 4 июля с 10 до 12 часов в Театральном институте имени Бориса Щукина. Об этом «360» сообщили родственники погибшего.

О смерти актера сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Facebook. Позже она назвала причину — это была хроническая обструктивная болезнь легких. При этом актер болел онкологией. Но из-за плохих легких у него случился приступ, после чего врачи уже не смогли его спасти.

Когда Проскурин был еще ребенком, его семья перебралась из Казахстана в Москву. Пусть к актерскому мастерству у него был не простой. Он поступал во МХАТ, в театральное училище имени Щепкина и ГИТИС, однако так и не оказался в рядах учеников этих театральных вузов. Но ему повезло, когда его взяли по дополнительному набору в Щукинское училище.

Советской и российской публике актер известен благодаря ролям в известных фильмах, таких как «Большая перемена», «Пиковая дама», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана». Кроме этого, он озвучивал мультфильмы, а последние годы жизни снимался в сериалах. В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР.