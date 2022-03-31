Родные крупнейшего собирателя древних книг и икон не смогли поделить наследство за 2 года

Собиратель древних рукописных книг и икон Денис Пересторонин умер два года назад, оставив в наследство пятикомнатную квартиру в Басманном районе Москвы со всей своей коллекцией. Его наследниками стали мать коллекционера Ольга Стареева и двое сыновей. Но раздел имущества оказался не простым.

Как рассказал «360» Ольга Стареева, все собранные сыном древности оценили специалисты. Часть вещей она разделила вместе с внуками, а остальное договорились продать. Но в какой-то момент адвокат детей коллекционера заявил, что пока не решится вопрос с квартирой Пересторонина, раздела вещей не будет.

По словам матери коллекционера, адвокат внуков потребовал от нее, чтобы она продала свою долю, но сумму предложил совершенно не рыночную.

«Всю квартиру оценили от 90 до 120 миллионов рублей, а мне предлагали от пяти до 10 миллионов рублей», — рассказала Ольга Стареева.

Она пояснила, что сейчас даже не может попасть в помещение, чтобы забрать часть своих вещей, так как дверь открывается двумя ключами: один находится у нее, а второй у внуков и их матери.

«Мне все время ставят условия, что я должна им продать свою долю в квартире. <…> Адвокат оказывал на меня давление и я перевела эту одну треть квартиры на своего младшего сына, чтобы от меня отстали. Для меня остался вопрос движимого имущества, который не решен до сих пор», — пожаловалась мать коллекционера.

Ольга Стареева подчеркнула, что теперь она намерена судиться с внуками, чтобы окончательно разделить жилплощадь и все имущество, которое осталось от сына.

«360» связался с вдовой Пересторонина Надеждой с просьбой о комментарии. Но женщина заявила, что все подобные вопросы решает через своего адвоката.