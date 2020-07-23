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    23 июля 2020, 16:00

    Родные и коллеги пришли проститься с фигуристкой Александровской в Москве

    Полина Петрова

    Родные и коллеги пришли проститься с фигуристкой Екатериной Александровской. В четверг, 23 июля, с девушкой прощаются в здании морга на Тарном проезде в Москве, сообщил ТАСС.
    Родные и коллеги пришли проститься с фигуристкой Александровской в Москве

    Похороны 20-летней спортсменки пройдут на Николо-Архангельском кладбище. Маму Александорвской после произошедшего доставили в больницу. Накануне похорон ее выписали, женщина находится в тяжелом психологическом состоянии.

    Близкие говорят слова соболезнования матери фигуристки. Тренер покойной Андрей Хекало рассказал, что она не так давно похоронила мужа, позже скончалась его мать, пишет «Экспресс газета».

    «Катя у мамы — единственная дочь, свет в окне. Семья пережила тяжелый период: сначала они похоронили отца, потом скончалась бабушка по отцовской линии. Мама любила Катю безмерно — знаю ее с младенчества практически и ни разу не слышал, чтобы она ее ругала», — отметил Хекало.

    Александровская погибла 17 июля. Фигуристка выпала из окна шестого этажа столичного дома.

    Спортсменка родилась в Москве. Последние три сезона она выступала за Австралию в паре с Харли Уиндзором. Три года назад дуэт выиграл юниорский чемпионат мира, а в 2018-м году выступал на Олимпиаде в Пхенчхане.

    В начале весны девушка прилетела в столицу. На родине она попыталась построить карьеру,. Как пишут СМИ, желанных успехов Александровской достичь не получалось. Она обращалась к психологам по причине депрессии.

    Новости SMI.FM