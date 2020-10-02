Родные и адвокат рассказывают свою версию гибели Софии Конкиной. Онлайн-трансляция

Адвокат и близкие семьи актера Владимира Конкина пришли в студию «360». Они расскажут о своих предположениях насчет скоропостижной смерти Софии Конкиной.

София отправилась в фитнес-центр на Красной Пресне вечером 22 сентября. Она плавала в бассейне, когда внезапно потеряла сознание и начала тонуть. Девушку спасли и экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи делали все возможное, но Конкина спустя некоторое время скончалась в реанимации. У нее осталась дочь.

После этих событий СМИ стали писать о том, что в организме Конкиной нашли алкоголь и следы седативного препарата. По официальной версии, 32-летняя женщина утонула.

В последнее время София жила вместе со своим молодым человеком Михаилом Серовым. Ранее «360» сообщил, что мужчина задолжал более 1,3 миллиона рублей.