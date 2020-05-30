Роднина осудила «стонущих» о падении доходов артистов

«Сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают», — сказала Роднина.

Чиновница сравнила звезд шоу-бизнеса со спортсменами, которые не жаловались, даже несмотря на сокращение зарплаты и отсутствие премиальных.

Ранее о чудовищном положении артистов во время пандемии коронавируса заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он сказал, что представители культуры, которые всю свою творческую деятельность платили налоги, вправе потребовать от государства поддержки.

Сергей Шнуров в стихах высмеял слова Иосифа Пригожина и пообещал отправить ему сосиски из «Пятерочки». Григорий Лепс сказал, что не испытывает никаких трудностей, несмотря на ситуацию с коронавирусом в стране. Поэтому он посоветовал «бедствующим артистам» работать и терпеть. А партия «Коммунисты России» отправила Пригожину и его жене певице Валерии две партии сухой лапши «Доширак».

Однако продюсер объяснил, что он беспокоится не о топ-30 звезд, а о тысячах артистов по всей стране.