Родниковую воду в России посчитали опасной для здоровья

Геологи из Ленинградской области пришли к шокирующему выводу: вода из большинства родников опасна для здоровья. Специалисты внесли в черный список половину проверенных источников .

Специалисты проверяли воду в рамках проекта «Чистые родники — здоровая Балтика». Уже исследовано 30 источников, и половина не соответствует нормам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Люди, которые берут воду в родниках, считают, что она априори чистая и хорошая. Но зачастую в родниках есть разные загрязнители — нитраты, например», — рассказала представитель некоммерческой экологической организации «Друзья Балтики» Елена Гретчина.

Эксперт добавила, что родники не проверяются на государственном уровне, никто не знает, сколько существует источников и какими пользуются люди. Поэтому цель экологического проекта — обратить внимание сотрудников Роспотребнадзора. По мнению Гретчиной, именно ведомство должно заниматься мониторингом социально-значимых родников.

В пресс-службе Роспотребнадзора объяснили изданию, что источники не защищены, поэтому качество воды в них может меняться в зависимости от природных условий. Например, к загрязнению родников может приводить близкое расположение жилых домов. В ведомстве также отметили, что употребление воды из источников чревато инфекционными заболеваниями кишечника.

«Мысль, которую мы пытаемся донести до местного населения: любая вода не из централизованной системы водоснабжения требует кипячения», — сообщил представитель Алтайского краевого отделения Российского географического общества Валентин Смирнов.

А вот воду из московских родников, помимо кипячения, нужно еще и пропускать через фильтр, добавили эксперты.