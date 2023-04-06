Общество 06 апреля 2023, 02:37 Родная мать забрала из интерната дочь обвиненного в дискредитации ВС РФ Москалева Омбудсмен Львова-Белова: мать забрала из интерната дочь арестованного Москалева Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Мать забрала из социально-реабилитационного центра дочь Алексея Москалева, обвиненного в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Маша поначалу к маме не хотела, а ее мнение по закону обязаны учитывать. Сейчас ее позиция изменилась — она сама мне сказала это по телефону», — сообщила Львова-Белова.

Реклама

Омбудсмен лично пообщалась с мамой девочки, которая жила отдельно от дочери и после ареста Алексея Москалева написала заявление о помещении дочери в социально-реабилитационный центр.

Женщина не ограничена в родительских правах, поэтому она смогла расторгнуть договор с учреждением и забрать дочь домой. Львова-Белова выразила надежду, что несмотря на обстоятельства, случится чудо. Омбудсмен пообещала оказать семье необходимую помощь.

Алексея Москалева обвинили в дискредитации Вооруженных сил России и приговорили к двум годам колонии. После задержания его дочь-шестиклассницу, которую Москалев воспитывал один, поместили в социально-реабилитационный центр.