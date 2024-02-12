Общество 12 февраля 2024, 20:53 Родившую в 14 лет россиянку заподозрили в продаже интимных фото дочери Shot: родившая в 14 лет россиянка стала продавать голые фотографии дочери Freepik

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Жительница Красноярского края, которая забеременела в 13 лет и родила в 14, решила продавать обнаженные фотографии своего трехлетнего ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Юной матери сейчас 18 лет. Пять лет назад о ее истории узнали многие. Девушка, будучи беременной, ходила на разные ток-шоу и говорила сначала, что отцом ее ребенка является 10-летний мальчик. Однако позже стало известно, что к ее беременности причастен старшеклассник.

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Вскоре жительница Красноярского края завела свой канал, где стала выкладывать провокационные кадры. С недавних пор она стала предлагать всем желающим приобрести откровенные фото и видео своей трехлетней дочери.

Пользователей Сети уже призвали органы опеки обратить внимание на девушку. По словам самой матери, дочка «не ревет, ей все нравится».

В апреле 2022 года 10-летняя школьница из Красноярска забеременела от подростка. Врачи обнаружили беременность на шестом месяце. Отцом ребенка стал 14-летний одноклассник.