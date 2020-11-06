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    06 ноября 2020, 18:02

    Родившую девятиклассницу хотели выгнать из школы из-за «испорченной репутации»

    Ксения Басырова

    Родившую девятиклассницу из Якутии попытались выгнать из школы, чтобы не портить репутацию учебного заведения. Классная руководительница убеждала подростка перейти на вечернее обучение.
    Родившую девятиклассницу хотели выгнать из школы из-за «испорченной репутации»

    Вся история с «испорченной статистикой» всплыла, когда проходил суд на отцом подростка. В тот день, когда к ним домой приходила учительница родившей девочки и убежала ее уйти на вечернее обучение, мужчина поссорился с дочерью. Он напился и «совершил преступное деяние, за что осужден судом». Во время разбирательства мужчина и рассказал, что к ним приходила учительница.

    «Дочь подсудимого, обучаясь в образовательном учреждении, родила ребенка, в связи с этим к ним на дом пришла классный руководитель девочки, которая настаивала на ее переводе в вечернюю школу, обосновывая это тем, что она им портит статистику и репутацию», — сообщается на сайте прокуратуры Республики Якутии.

    Суд назначил служебную проверку, которую не провели вовремя. Теперь обвинение получил начальник районного отдела управления образования. Он нарушил права ребенка и не выполнил постановление суда.

    Сейчас девочка продолжает учиться в своей школе.