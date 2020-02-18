Родительский контроль в школах Подмосковья поможет сделать обеды качественнее

Родителей подмосковных школьников волнует тема горячего питания в школах. Оно должно быть не только бесплатным, но и качественным. Областные власти учтут позицию людей по этому вопросу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства во вторник заметил, что родители должны понимать, чем кормят их детей и что они могут влиять на ситуацию. Поэтому во всех школах Московской области и вводят родительский контроль.

«Что важно: не просто бесплатное питание, а качественное питание. Поэтому здесь необходим родительский контроль. <…> Комбинаты питания, те, кто отвечает за весь этот процесс, должны очень внимательно и профессионально подойти. Родители и все мы должны иметь возможность осуществлять контроль и видеть нюансы всего процесса», — заметил Воробьев.

В рамках январских поручений губернатора с 1 сентября бесплатное горячее питание вводится в начальной школе.

Тему обратной связи с людьми в целом Андрей Воробьев назвал важной. Жители региона с вниманием относятся ко всем процессам в муниципалитетах и хотят быть иметь к ним отношение.