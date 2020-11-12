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    12 ноября 2020, 17:13

    Родительский комитет поддержал выплаты детям из малообеспеченных семей

    Полина Петрова

    Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина заявила, что выделение денежных средств на выплаты детям из малообеспеченных семей демонстрирует положительную динамику в социальной политике нашей страны, пишет ИА Nation News.
    Родительский комитет поддержал выплаты детям из малообеспеченных семей

    Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в текущем году выделил 123 миллиарда рублей на помощь нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. Деньги выплачиваются ежемесячно.

    Матюнина подчеркнула, что даже маленькие суммы помогают находящимся в тяжелом положении россиянам.

    «Мы всячески поддерживаем выплаты нуждающимся семьям. Даже небольшие суммы зачастую становятся серьезным подспорьем. Это положительная динамика в сфере социальной политики», — отметила общественный деятель.

    Она добавила, что помимо выплат ребята из малообеспеченных семей должны иметь возможность бесплатно ходить в кружки и получать питание в учебных учреждениях.