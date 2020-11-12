Родительский комитет поддержал выплаты детям из малообеспеченных семей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в текущем году выделил 123 миллиарда рублей на помощь нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. Деньги выплачиваются ежемесячно.

Матюнина подчеркнула, что даже маленькие суммы помогают находящимся в тяжелом положении россиянам.

«Мы всячески поддерживаем выплаты нуждающимся семьям. Даже небольшие суммы зачастую становятся серьезным подспорьем. Это положительная динамика в сфере социальной политики», — отметила общественный деятель.

Она добавила, что помимо выплат ребята из малообеспеченных семей должны иметь возможность бесплатно ходить в кружки и получать питание в учебных учреждениях.