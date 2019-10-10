Родительский комитет ответил на предложение МВД о детском курении

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец высказалась категорически против этой инициативы. Она объяснила тягу детей к пагубным привычкам невозможностью занять свободное время полезным досугом.

«Корень зла кроется в том, что дети во внеурочное время не заняты, начинают курить, пить и впадать в игровую зависимость. Многие родители не могут из-за низкого материального состояния семьи обеспечить своих детей достойным уровнем развития и интересной жизнью, дети не имеют возможности ходить в кружки, предоставлены сами себе. И их неуемная энергия начинает реализовываться со знаком минус, потому что не может реализоваться со знаком плюс», — пояснила Волынец.

Глава родительского комитета подчеркнула, что родителей самих тревожит проблема вредных привычек детей. Однако, как правило, подростки тщательно скрывают подобные пристрастия от родителей. Когда же правда скрывается, родители часто оказываются в тупике, не зная, как справиться с ситуацией.

Решением проблемы Волынец назвала поддержку специалистов.

«Если же родители узнают, то они растеряны и не понимают, что делать. Им нужна не административная ответственность, а поддержка, в том числе со стороны психологов и профильных специалистов. Они помогут избавиться от привычки и научат родителей выстраивать диалог с детьми», — отметила она.

Известно, что в данный момент российское правительство рассматривает введение для родителей курящих детей административную ответственность в виде предупреждения, штрафа или ареста на несколько суток.