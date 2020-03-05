Родительский комитет отреагировал на слова протоиерея о ненужном образовании для девочек

Протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что образование для девочек бессмысленно, так как им с детства нужно учиться быть мамами. Но священнослужитель специально сгустил краски своими словами, ведь сейчас многие женщины сильно увлечены карьерой, а не созданием семьи.

«Это напоминание философа, что главная миссия женщины заключается в том, чтобы состояться как жена и мама. Убеждена, что резкими словами о ненадобности школы для девочек Дмитрий Смирнов только выражает тревогу, что женщины у нас увлечены карьерой», — приводит НСН мнение главы Национального родительского комитета Ирины Волынец.

По ее словам, нередки ситуации, когда детородный возраст женщины уже заканчивается к тому моменту, как она добивается успеха в работе и становится самостоятельной. Но Волынец подчеркнула, что так можно трактовать заявление протоиерея, если не рассматривать его буквально. Если все-же относится буквально, то слова противоречат задачам материнства.

«Если девочка не пойдет в школу, это само по себе не гарантирует, что она станет хорошей мамой. Просто Дмитрий Смирнов намеренно сгущает краски. Он знает, что родители могут, согласно закону, сделать выбор в пользу домашнего образования», — пояснила глава Национального родительского комитета.

Но даже если ребенок учится дома, то он все равно числится в какой-то школе и приходит сдавать экзамены. Если родители не прикрепят его к образовательному учреждению, то они могут оказаться ограниченными в родительских правах, заключила Волынец.

Речь идет о заявлении протоиерея Димитрия Смирнова о школьном образовании для девочек. Священник заверил, что девочек лучше учить быть мамами, чем обучать письму и чтению. По его словам, в школе дети учатся только хамить и сквернословить. В РПЦ призвали не «не хайповать» на мнении Смирнова и не думать, что церковь объявила войну образованию.