Родительские пособия на первого ребенка хотят увеличить

С 2020 года на пособия на первого ребенка планируют выделять втрое больше средств. В среднем сумма ежемесячных выплат достигнет 12 тысяч рублей. Предварительные расчеты уже предоставил Минтруд.

Рост пособий составит порядка 7%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на материалы ведомства. Их будут выплачивать семьям, которые воспитывают ребенка до трех лет. При этом доходы родителей не должны превышать двух региональных прожиточных минимумов на человека.

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В настоящее время в среднем по стране размер пособия в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка равняется 11,2 тысячи рублей. В 2021-м они должны составить 12,3 тысячи, а в 2022-м — около 12,6 тысячи рублей.

Всего в 2020 году на соответствующие выплаты будет выделено 150 миллиардов рублей. В 2021-м сумма вырастет до 156 миллиардов, а еще через год — до 164. Цифры втрое превышают показатели 2019 года: в нем на выплату пособий на первого ребенка направили 50 миллиардов рублей.

Минтруд в своих расчетах основывался на данных Росстата и сведениях, которые получены от региональных властей, о прогнозной численности получателей и размерах выплат.

Как отметил руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко, 12 тысяч рублей в месяц могут стать существенной помощью родителям и снизить риск бедности. Тем не менее, по его мнению, критерии нуждаемости удобнее было бы отменить. Так пособия будут получать все семьи.

По итогам Росстата за 2017 год, семьи с детьми составляют 81% от всех малоимущих домохозяйств.