Родительская суббота: история и традиции праздника

Родительская суббота в православной церкви — это день поминовения умерших. Всего в году их пять. Первая — Мясопустная вселенская родительская суббота — в 2020 году приходится на 22 февраля. Что нужно делать в родительскую субботу за две недели до начала Великого поста — в материале «360».

История родительской субботы

Христиане с древнейших времен поминали умерших близких. Прежде всего — родителей. Во время Вселенской родительской субботы помимо умерших предков поминают вообще всех закончивших земной путь христиан. В богослужении специально для этого выделили особые дни, чтобы без поминальных молитв не остался никто — родные есть не у всех.

Совершение вселенской панихиды — это главное событие родительской субботы. Во время заупокойной службы — верующие просят упокоения, милосердия и прощения грехов для умерших. Никаких запретов в этот день не существует.

Традиции родительской субботы

В родительскую субботы люди обычно ходят в храм на службу и ездят на могилы к умершим предкам. По традиции, в этот день пекут блины, которые раскладывают на могилы, кладут к иконам и раздают голодным людям и детям с просьбой помянуть своих родных. В родительскую субботу принято собираться всей семьей за одним столом, чтобы вспомнить ушедших родственников. С этого дня принято начинать подготовку к празднованию Масленицы.