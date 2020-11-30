Родителям запретят посещать новогодние утренники в челябинских детсадах

«Да, родители приводят детей в садик каждое утро, но не пересекаются все разом в одной точке. А праздник в группе или в музыкальном зале — это сразу много детей в одном месте, да воспитатели еще. Потому — без родителей», — разъяснила Коузова.

По ее словам, один из родителей, сможет присутствовать на утреннике в качестве видеооператора, но он обязательно должен быть в маске и перчатках. Или это может сделать помощник воспитателя и скинуть в родительские чаты получившееся видео.