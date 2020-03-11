Родителям запретили посещать утренники в детских садах ХМАО

«На протяжении четырех лет, весь учебный год наложен запрет на проведение массовых мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях в связи с проведением профилактических действий по ОРВИ и гриппу. Наряду с этим все остальные коммерческие мероприятия проводятся в обычном режиме, в любых других учреждениях нашего города (в школах, в театре, в культурно-развлекательных центрах). Что за двойные стандарты!» — подчеркнул один из родителей.

Заместитель мэра Нефтеюганска Андрей Пастухов уточнил, что пропускной режим ужесточили два года назад по предписанию Роспотребнадзора.

«Главных утренников два — на Новый год и 8 марта. Они действительно, как правило, попадают под карантин. Но, благодаря, в том числе и таким мероприятиям, мы удерживаем низкий уровень простудных заболеваний среди детей в возрасте до семи лет. Сейчас это актуально еще и в связи с ситуацией вокруг коронавируса», — пояснил Пастухов.

По его словам, на утренники приходят всего несколько родителей. Они снимают выступления детей и делятся видеозаписями с другими.