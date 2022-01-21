Родителям захотели облегчить доступ в реанимацию к больным детям

Доступ родителей к больным детям в отделения реанимации необходимо упростить. С такой просьбой к Минздраву обратился фонд «Детский паллиатив».

Фонд провел опрос среди врачей совместно с НИИ имени Пирогова и Ассоциацией детских реаниматологов-анестезиологов. Согласно результатам исследования, 57,1% врачей положительно оценили помощь, которую родители оказывают своим детям в реанимации. 42,2% медиков поставили такой помощи оценку «хорошо», а 14,9% — «отлично».

Эксперимент по упрощению доступа в реанимации провели в восьми регионах России, сообщила газета «Известия». Исследование проходило в период с сентября 2020-го по ноябрь 2021 года. Во время эксперимента взрослые помогали медперсоналу кормить детей, проводить санитарно-гигиенические процедуры и следить за работой оборудования в палате.

Такое исследование позволило уменьшить число жалоб на работу больниц со стороны родителей. Причем его авторы заявили, что пребывание взрослых в реанимации не привело к дополнительным затратам. Результаты эксперимента планируют направить в Минздрав с просьбой включить в методические рекомендации практику «открытой реанимации».